Рябошапка: переслідування Порошенка нагадують часи Януковича

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Він також зазначив, що проект підозри, який був підписаний Венедіктовою і переданий у Генпрокуратуру, був юридично безграмотним

Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив, що так звані "справи Порошенка" обговорювались з президентом Володимиром Зеленським. Про це він заявив в інтерв‘ю "Лівому берегу", передає РБК-Україна.

За його словами, провадження, порушені Державним бюро розслідувань проти п'ятого президента, Зеленський обговорював і з Іриною Венедіктовою, на той час очільницею ДБР, а тепер - генеральним прокурором. Рябошапка зазначає, що переслідування Порошенка нагадують йому часи Януковича, який теж переслідував політичних опонентів.

"Якщо ніяких підстав немає, неможливо й притягнути до відповідальності. Якщо вони є, тоді це можна робити. А робити так, як робили попередні влади, очевидно, що не можна. Я пояснював президентові, принаймні по двох кейсах, зокрема, по справі Вищої ради правосуддя, що ці історії не є перспективні. А Венедіктова розповідала, що генпрокурор блокує роботу ДБР", - сказав Рябошапка.

Він також зазначив, що проект підозри, який був підписаний Венедіктовою і переданий у Генпрокуратуру, був юридично безграмотним і не мав правових перспектив.

"Документ був підготовлений слідчими ДБР, надісланий до Офісу генерального прокурора. Прокурори продивилися і того ж вечора сказали, що це неякісний документ. Тому надіслали в Державне бюро розслідувань на доопрацювання. Документ був весь покреслений. Мало того, що там, насправді, не було доказів, які б могли підтвердити злочини, в яких підозрювався п’ятий президент. Так ще і юридично все було дуже недосконало оформлено", - розповів Рябошапка.

Колишній генпрокурор вважає, що Венедіктова має недостатній рівень кваліфікації для керівництва правоохоронними органами.

"Конкурс на керівника ДБР вона б не виграла, якби він був чесний і прозорий. Бо вона не має необхідних якостей - ні моральних, ні професійних, щоб цей конкурс виграти. І, в принципі, її похід у Верховний суд це показав (свого часу Венедіктова не зуміла пройти конкурс на посаду судді ВСУ - ред.)", - додав Рябошапка.

На його думку, про це свідчить, зокрема, і юридична якість проекту підозри п’ятому президенту, яку підготувало ДБР. Коли Венедіктова намагалася підписати її в Генпрокуратурі, їй пояснили, що подібні справи за підслідністю відносяться не до ДБР, а до НАБУ.

"Венедіктова не зовсім добре розбирається в кримінальному процесі. Думаю, вона дізналася про порушенні підслідності, коли ми обговорювали якість цієї підозри. Ми просто прочитали їй цитату з Кримінального процесуального кодексу, і вона здивовано дізналась, що це підслідність НАБУ. Тому довелося віддати цю справу в НАБУ. А Холодницький виключив статтю 364 КК з кваліфікації, чим частково підтвердив мою правоту, що там немає зловживання владою, і відправив справу назад до ДБР", - пояснює Рябошапка.

Колишній генпрокурор зазначив, що у провадженнях, які "наплодило" ДБР проти Порошенка, немає правових перспектив.

"В тих 16 чи 17 справах я нічого перспективного не бачу", - говорить Рябошапка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський має намір змінювати склад Кабінету міністра, поки уряд "не стане ідеальним". Глава держави наголосив, що наразі у владі немає недоторканних.

Як відомо, 17 березня Венедіктова стала генеральним прокурором, замість Руслана Рябошапки. Призначення Венедиктової підтримали 269 народних депутатів після того, як попередній генпрокурор Рябошапка був відправлений у відставку.

Автор: Олександра Діденко