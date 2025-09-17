Рвучкий вітер, дощі та похолодання: синоптик розповіла про погоду в найближчі дні

Завтра східну частину Україну накриють дощі та похолодання, однак негода мине центральні регіони, захід та північ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко в Telegram.
"Атмосферний фронт із дощами та близькими родичами - низькими градусами - завтра, 18-го вересня, переміститься у східному напрямку", - написала синоптик.
Вона також спрогнозувала, що в інших регіонах країни буде сухо та сонячно.
"І тому захід, північ України, значна частина центральних областей звільнятимуться від дощових хмар і побачать сонечко, а ось на Лівобережжі пройдуть завтра дощі та знизиться температура повітря", - додала Діденко.
У четвер максимальна температура повітря в Україні становитиме +15+20 градусів, інші показники можна розглянути на карті.
Також завтра варто чекати поривчастого, майже сильного вітру північних напрямків, стверджує Діденко.
У столиці завтра вже без дощу, однак прогнозується дещо некомфортний, рвучкий вітер протягом дня.
Щодо температурних показників в Києві - потепліє до +19 градусів.
"19-го вересня повсюди почне теплішати, а впродовж 20-21 вересня в Україну повернеться справжня тепла погода, очікується вихідними +24+28 градусів! Та ще й без опадів", - зазначила синоптик.
