Общество Образование Деньги Изменения

Порывистый ветер, дожди и похолодание: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

Фото: в Киеве дождей не будет, однако стоит ждать порывистого ветра (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Завтра восточную часть Украины накроют дожди и похолодание, однако непогода минует центральные регионы, запад и север.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.

"Атмосферный фронт с дождями и близкими родственниками - низкими градусами - завтра, 18-го сентября, переместится в восточном направлении", - написала синоптик.

Она также спрогнозировала, что в других регионах страны будет сухо и солнечно.

"И поэтому запад, север Украины, значительная часть центральных областей будут освобождаться от дождевых облаков и увидят солнышко, а вот на Левобережье пройдут завтра дожди и снизится температура воздуха", - добавила Диденко.

В четверг максимальная температура воздуха в Украине составит +15+20 градусов, другие показатели можно рассмотреть на карте.

Также завтра стоит ждать порывистого, почти сильного ветра северных направлений, утверждает Диденко.

Погода в Киеве 18 сентября

В столице завтра уже без дождя, однако прогнозируется несколько некомфортный, порывистый ветер в течение дня.

Относительно температурных показателей в Киеве - потеплеет до +19 градусов.

Прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

"19-го сентября повсюду начнет теплеть, а в течение 20-21 сентября в Украину вернется настоящая теплая погода, ожидается на выходных +24 +28 градусов! Да еще и без осадков", - отметила синоптик.

Как действовать в случае непогоды

Водители:

  • выбирайте безопасную скорость, дистанцию ​​и интервал, обращая особое внимание на состояние проезжей части;
  • не совершайте резких маневров;
  • двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями;
  • остановитесь и переждите ненастье, если начался сильный дождь. Во время остановки включите аварийную световую сигнализацию.

Пешеходы:

  • строго соблюдайте ПДД: переходите проезжую часть только в установленных для этого местах, убедившись, что это будет безопасно;
  • пользуйтесь световозвращающими элементами, чтобы выделить себя на дороге.

Напомним, мы писали о праздниках и традициях в Украине, которые отмечают 17 сентября, а также - кому праздновать День ангела сегодня

Также сообщалось, когда в Украине состоится астрономическое осеннее равноденствие, а также о приметах и запретах этого дня.

Погода в УкраинеОсень