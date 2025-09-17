Порывистый ветер, дожди и похолодание: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

"Атмосферный фронт с дождями и близкими родственниками - низкими градусами - завтра, 18-го сентября, переместится в восточном направлении", - написала синоптик.

Она также спрогнозировала, что в других регионах страны будет сухо и солнечно.

"И поэтому запад, север Украины, значительная часть центральных областей будут освобождаться от дождевых облаков и увидят солнышко, а вот на Левобережье пройдут завтра дожди и снизится температура воздуха", - добавила Диденко.

В четверг максимальная температура воздуха в Украине составит +15+20 градусов, другие показатели можно рассмотреть на карте.

Также завтра стоит ждать порывистого, почти сильного ветра северных направлений, утверждает Диденко.

Погода в Киеве 18 сентября

В столице завтра уже без дождя, однако прогнозируется несколько некомфортный, порывистый ветер в течение дня.

Относительно температурных показателей в Киеве - потеплеет до +19 градусов.

Прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

"19-го сентября повсюду начнет теплеть, а в течение 20-21 сентября в Украину вернется настоящая теплая погода, ожидается на выходных +24 +28 градусов! Да еще и без осадков", - отметила синоптик.

Как действовать в случае непогоды

Водители:

выбирайте безопасную скорость, дистанцию ​​и интервал, обращая особое внимание на состояние проезжей части;

не совершайте резких маневров;

двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями;

остановитесь и переждите ненастье, если начался сильный дождь. Во время остановки включите аварийную световую сигнализацию.

Пешеходы: