UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рови та бетонні бункери. Окупанти укріплюються біля мостів у Маріуполі (фото)

Фото: окупанти укріплюються біля мостів у Маріуполі, будуючи рви та бетонні бункери (ілюстрація\GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти будують укріплення біля мостів у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області. Вони з'явились там в останні місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, укріплення з'явилися біля кожного мосту через річки Кальчик та Кальміус та розтягнулись по Маріуполю та на околицях, та у селищах.

"Можете самі побачити - рви, бетонні бункери з вогневими точками. Все замасковано. Без знання, що воно там є - побачити складно. Всі укріплення побудовано за останні місяці", - розповів він.

На думку Андрющенка, це говорить про те, що росіяни готуються битись за Маріуполь, тому не варто недооцінювати складність роботи для ЗСУ, яка попереду.

"Найгірше для міста - це точно доб’є місто. Бо русня, що атакує, що обороняється - все перетворює на попіл. Найгірше для маріупольців - їх будуть тримати заручниками та живим щитом окупанти. Що робити? Виїжджати, поки можна", - додав радник мера.

Як повідомлялось, у небі над тимчасово окупованим Маріуполем 10 травня помітили активність авіації ворога. Цього разу в бік Запоріжжя.

До того ж окупаційні війська почали активно перекидати важку техніку через Маріуполь. Її перевозять у напрямку Запорізької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь