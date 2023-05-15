Рови та бетонні бункери. Окупанти укріплюються біля мостів у Маріуполі (фото)

За його словами, укріплення з'явилися біля кожного мосту через річки Кальчик та Кальміус та розтягнулись по Маріуполю та на околицях, та у селищах.

"Можете самі побачити - рви, бетонні бункери з вогневими точками. Все замасковано. Без знання, що воно там є - побачити складно. Всі укріплення побудовано за останні місяці", - розповів він.

На думку Андрющенка, це говорить про те, що росіяни готуються битись за Маріуполь, тому не варто недооцінювати складність роботи для ЗСУ, яка попереду.

"Найгірше для міста - це точно доб’є місто. Бо русня, що атакує, що обороняється - все перетворює на попіл. Найгірше для маріупольців - їх будуть тримати заручниками та живим щитом окупанти. Що робити? Виїжджати, поки можна", - додав радник мера.