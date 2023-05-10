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У Маріуполі в бік Запоріжжя фіксують активність російської авіації

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Маріуполь, Середа 10 травня 2023 14:16
У Маріуполі в бік Запоріжжя фіксують активність російської авіації Фото: в Маріуполі в бік Запоріжжя фіксують активність російської авіації (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В небі над тимчасово окупованим Маріуполем сьогодні, 10 травня помітили активність авіації ворога. Цього разу в бік Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Знову пішла авіація над Маріуполем в бік Запоріжжя. Не нехтуйте тривог", - написав Андрющенко.

У Маріуполі в бік Запоріжжя фіксують активність російської авіації

Фото: в Маріуполі в бік Запоріжжя фіксують активність російської авіації (t.me/andriyshTime)

Зазначимо, що останнім часом авіація окупаційної армії часто кружляє над Маріуполем. Зокрема, серед напрямків фіксуються різні окуповані населені пункти Запорізької області.

При цьому, інтенсивність руху російської техніки через окуповане місто постійно зростає.

Нагадаємо, як от що 4 травня в Маріуполі також фіксували активізацію літаків окупантів, вони прямували у бік Бердянська.

Після цього, на наступний день, 5 травня ворожа авіація знову активно кружляла над містом та рухалася в напрямку Пологів (Запорізька область).

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