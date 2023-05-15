Рвы и бетонные бункера. Оккупанты укрепляются у мостов в Мариуполе (фото)

По его словам, укрепления появились у каждого моста через реки Кальчик и Кальмиус и растянулись по Мариуполю и в окрестностях, и в поселках.

"Можете сами увидеть - рвы, бетонные бункеры с огневыми точками. Все замаскировано. Без знания, что оно там есть - увидеть сложно. Все укрепления построены за последние месяцы", – рассказал он.

По мнению Андрющенко, это говорит о том, что россияне готовятся сражаться за Мариуполь, поэтому не стоит недооценивать сложность работы для ВСУ, которая впереди.

"Худшее для города - это точно добьет город. Потому что атакующая обороняющаяся русня все превращает в пепел. Хуже всего для мариупольцев - их будут держать заложниками и живым щитом оккупанты. Что делать? Уезжать, пока можно", - добавил советник мэра.