Руйнування мосту у Балтіморі. Знайдено тіла двох робітників

Водолази знайшли тіла двох із шести робітників, які зникли безвісти після руйнування мосту у порту Балтімора, США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами представника поліції штату Меріленд, вантажівка з тілами двох чоловіків була знайдена на глибині приблизно 8 метрів в районі середини зруйнованого мосту.

Він сказав, що подальші зусилля з пошуку тіл призупиняються через дедалі складніші умови.

Ще четверо робітників у вівторок увечері, через 18 годин після аварії, були оголошені загиблими.

Падіння мосту в США