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Руйнування мосту у Балтіморі. Знайдено тіла двох робітників

Четвер 28 березня 2024 05:40
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Руйнування мосту у Балтіморі. Знайдено тіла двох робітників Фото: Зруйнований міст у Балтіморі (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Водолази знайшли тіла двох із шести робітників, які зникли безвісти після руйнування мосту у порту Балтімора, США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами представника поліції штату Меріленд, вантажівка з тілами двох чоловіків була знайдена на глибині приблизно 8 метрів в районі середини зруйнованого мосту.

Він сказав, що подальші зусилля з пошуку тіл призупиняються через дедалі складніші умови.

Ще четверо робітників у вівторок увечері, через 18 годин після аварії, були оголошені загиблими.

Падіння мосту в США

У вівторок, 26 березня, в американському порту Балтімор після удару контейнеровозу обрушився міст ім. Френсіса Скотта Кі завдовжки 2,57 км. Внаслідок цього автомобілі та близько 20 людей впали у річку Потапско. Губернатор Меріленда оголосив надзвичайний стан.

Президент США Джо Байден заявив, що немає жодних ознак того, що обвалення мосту в Балтиморі було результатом навмисних дій.

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