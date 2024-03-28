Разрушение моста в Балтиморе. Найдены тела двух рабочих

Водолазы обнаружили тела двух из шести рабочих, пропавших без вести после разрушения моста в порту Балтимора, США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам представителя полиции штата Мэриленд, грузовик с телами двух мужчин был найден на глубине примерно 8 метров в районе середины разрушенного моста.

Он сказал, что дальнейшие усилия по поиску тел приостанавливаются из-за все более усложняющихся условий.

Еще четверо рабочих во вторник вечером, спустя 18 часов после аварии, были объявлены погибшими.

Падение моста в США