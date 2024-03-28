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Разрушение моста в Балтиморе. Найдены тела двух рабочих

Четверг 28 марта 2024 05:40
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Разрушение моста в Балтиморе. Найдены тела двух рабочих Фото: Разрушенный мост в Балтиморе (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Водолазы обнаружили тела двух из шести рабочих, пропавших без вести после разрушения моста в порту Балтимора, США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам представителя полиции штата Мэриленд, грузовик с телами двух мужчин был найден на глубине примерно 8 метров в районе середины разрушенного моста.

Он сказал, что дальнейшие усилия по поиску тел приостанавливаются из-за все более усложняющихся условий.

Еще четверо рабочих во вторник вечером, спустя 18 часов после аварии, были объявлены погибшими.

Падение моста в США

Во вторник, 26 марта, в американском порту Балтимор после удара контейнеровоза обрушился мост им. Френсиса Скотта Ки протяженностью 2,57 км. В результате автомобили и около 20 человек упали в реку Потапско. Губернатор Мэриленда объявил чрезвычайное положение.

Президент США Джо Байден заявил, что нет никаких признаков того, что обрушение моста в Балтиморе было результатом умышленных действий.

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