Руйнування Каховської ГЕС почали показувати на Google-картах

Так, на картах з'явилися знаки "Зруйновано греблю Каховської ГЕС". При натисканні на них показується інструкція від МВС України про евакуацію та дані Херсонської обласної державної адміністрації про евакуаційні гарячі лінії.

Окрім того, там відображені сторінки Херсонської ОВА та МВС з новинами про інцидент з підривом дамби.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховську ГЕС. Станцію повністю зруйновано, вона не підлягає відновленню.

В Головному управлінні розвідки заявили, що окупанти дистанційно підірвали Каховську ГЕС.

Внаслідок підриву дамби до 80 населених пунктів перебувають під загрозою затоплення. Тим часом у Дніпро потрапило 150 тонн мастила, також є ризик подальшого витоку.

При цьому секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що ніщо і ніхто не зупинить звільнення України, час якого настав.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.