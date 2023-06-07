Руйнування Каховської ГЕС найімовірніше сталося через підрив зсередини, - NYT

Як зазначає видання, воно попросило експертів з інженерної справи та боєприпасів прокоментувати вчорашній інцидент на Каховській ГЕС. Вони зазначають, що доказів поки що мало, але руйнування греблі міг викликати лише внутрішній підрив.

За словами експертів, вибух у замкнутому просторі, коли вся енергія спрямована на внутрішні конструкції, міг би завдати найбільш серйозних пошкоджень. Але для цього потрібно було б сотні кілограмів вибухівки.

При цьому, як вважають люди, яких опитали журналісти, зовнішній обстріл ракетами спричинив би незначне пошкодження дамби. Для таких наслідків, які сталися вчора, необхідно було б застосувати набагато більше вибухівки.

Експерти додають, що сценарій руйнування греблі через велику масу води також можливий, але у випадку Каховської ГЕС практично нереальний. За їхніми словами, через це дамби зазвичай руйнуються на земельній ділянці, на одному з берегів. Але у випадку з ГЕС руйнування почалося по центру греблі.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, вчора, 6 червня, вночі російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Вони замінували станцію ще минулого року, про що неодноразово говорили офіційні представники України, зокрема, президент Володимир Зеленський.

Росіяни почали звинувачувати нашу країну в нібито ракетних ударах по греблі, але офіційний Київ швидко спростував усі вкидання.

Більш детально про наслідки прориву греблі можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.