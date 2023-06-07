Разрушение Каховской ГЭС вероятнее всего произошло из-за подрыва изнутри, - NYT

Как отмечает издание, оно попросило экспертов по инженерному делу и боеприпасам прокомментировать вчерашний инцидент на Каховской ГЭС. Они отмечают, что доказательств пока мало, но разрушение дамбы мог вызвать только внутренний подрыв.

По словам экспертов, взрыв в замкнутом пространстве, при котором вся энергия направлена на внутренние конструкции, мог бы нанести наиболее серьезные повреждения. Но для этого необходимо было бы сотни килограммов взрывчатки.

При этом, как считают люди, которых опросили журналисты, внешний обстрел ракетами привел бы к незначительному повреждению дамбы. Для подобных последствий, которые произошли вчера, необходимо было бы применить намного больше взрывчатки.

Эксперты добавляют, что сценарий разрушения дамбы из-за большой массы воды тоже возможен, но в случае Каховской ГЭС практически нереален. По их словам, по этой причине дамбы обычно разрушаются на земляном участке, на одном из берегов. Но в случае с ГЭС разрушение началось по центру дамбы.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, вчера, 6 июня, ночью российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. Они заминировали станцию еще в прошлом году, о чем неоднократно говорили официальные представители Украины, в том числе президент Владимир Зеленский.

Россияне начали обвинять нашу страну в якобы ракетных ударах по дамбе, но официальный Киев быстро опроверг все вбросы.

Более детально о последствиях прорыва дамбы можете узнать в материале РБК-Украина.