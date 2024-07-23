Руйнування в енергетиці зробили неможливою підтримку попереднього тарифу на світло, - Міненерго
Внаслідок суттєвих руйнувань в енергетиці держава втратила можливість фінансувати попередній тариф на електроенергію для населення.
Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, кповідомляє РБК-Україна з посиланням на Obozrevatel.
Вона розповіла, що ринкова вартість електроенергії складає близько 7,5 грн/кВт-год, і, відповідно, тариф на електроенергію для населення субсидується державою.
"Через значні руйнації об'єктів енергетики держава має спрямовувати великі кошти на їхнє відновлення, щоб люди були зі світлом, і не може фінансово підтримати населення в тих обсягах, що раніше", - сказала Гринчук.
Заступниця міністра енергетики наголосила, що навіть попри складну ситуацію в енергетиці держава продовжує компенсувати частини тарифу для побутових споживачів – різницю між ринковою вартістю електроенергії та встановленим для населення тарифом.
При цьому Гринчук додала, що вартість електроенергії для населення після підняття тарифу залишається однією з найнижчих в Європі та коштує менше, ніж у тій же Молдові, Болгарії чи Македонії.
"Кошти, отримані від підвищення тарифу, йдуть на ремонти на відновлення енергосистеми. Так, кошти, отримані у 2023 році після зміни тарифу для побутових споживачів, дозволили енергокомпаніям підготуватись до зими. Було відремонтовано близько 20 ГВт потужності й додано до системи ще 3 ГВт", - підкреслила Гринчук.
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що збільшення тарифу на електроенергію для населення дозволить зменшити навантаження державного "Енергоатома" та стабілізувати ситуацію на енергоринку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.