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Разрушения в энергетике сделали невозможной поддержку предварительного тарифа на свет, - Минэнерго

Вторник 23 июля 2024 11:42
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Разрушения в энергетике сделали невозможной поддержку предварительного тарифа на свет, - Минэнерго Фото: разрушение в энергетике сделали невозможной поддержку предварительного тарифа на свет (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В результате существенных разрушений в энергетике государство потеряло возможность финансировать предварительный тариф на электроэнергию для населения.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Obozrevatel.

Она рассказала, что рыночная стоимость электроэнергии составляет около 7,5 грн/кВт-ч, и соответственно тариф на электроэнергию для населения субсидируется государством.

"Из-за значительных разрушений объектов энергетики государство должно направлять большие средства на их восстановление, чтобы люди были со светом, и не может финансово поддержать население в тех объемах, которые раньше", - сказала Гринчук.

Заместитель министра энергетики подчеркнула, что, несмотря на сложную ситуацию в энергетике, государство продолжает компенсировать части тарифа для бытовых потребителей – разницу между рыночной стоимостью электроэнергии и установленным для населения тарифом.

При этом Гринчук добавила, что стоимость электроэнергии для населения после поднятия тарифа остается одной из самых низких в Европе и стоит меньше, чем в Молдове, Болгарии или Македонии.

"Средства, полученные от повышения тарифа, идут на ремонты на восстановление энергосистемы. Так, средства, полученные в 2023 году после изменения тарифа для бытовых потребителей, позволили энергокомпаниям подготовиться к зиме. Было отремонтировано около 20 ГВт мощности и добавлено в систему еще 3 ГВт" , – подчеркнула Гринчук.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что увеличение тарифа на электроэнергию для населения позволит снизить нагрузку государственного "Энергоатома" и стабилизировать ситуацию на энергорынке.

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