Руйнівний землетрус у М'янмі: кількість жертв різко зросла

Хунта М'янми заявляє, що внаслідок землетрусу магнітудою 7.7, що стався 28 березня, загинули щонайменше 694 людини. Перед тим були дані про 140 жертв, при цьому місцева влада давала невтішні прогнози щодо можливості збільшення числа загиблих.

У Таїланді влада в Бангкоку повідомила, що загинули шість людей, ще 22 отримали поранення і 101 зникла безвісти на трьох будівельних майданчиках, включаючи багатоповерхівку, яка обвалилася.

Перед тим були дані про десятьох жертв у Бангкоку. Але чиновники пояснили, що кілька важко поранених помилково були вказані як загиблі.

Губернатор Бангкока Чадчарт Сіттіпунт заявив, що в суботу вранці тривають пошукові роботи. Очікується, що серед уламків залишились живі люди.

Землетрус у М'янмі

Потужний землетрус магнітудою 7.7 сколихнув М'янму 28 березня, завдавши значної шкоди в одній з найбідніших країн світу. Епіцентр був поблизу Мандалая, другого за величиною міста цієї держави.

Після землетрусу відбулися повторні поштовхи, один із них магнітудою 6,4 бала.

Зазначимо, М'янма перебуває в зоні активних землетрусів, хоча багато поштовхів відбуваються в малонаселених районах, а не в містах, подібних до тих, що постраждали вчора.

Як прогнозують в геологічній службі США, кількість загиблих може перевищити 1000. Зазначимо також, що згідно з аналізом уряду США, заснованому на силі та глибині землетрусу, можливі тисячі жертв у М'янмі.

Також повідомляється, що в Мандалаї землетрус зруйнував кілька будівель, у тому числі один із найбільших монастирів міста.