Руйнівність війни РФ проти України не поступається Другій світовій, - президент Чехії

Чеський лідер у Віткові в районі Опава Моравсько-Сілезького краю під час пам'ятних заходів, приурочених до 79-ї річниці капітуляції гітлерівської Німеччини під час Другої світової, висловився про нинішню ситуацію з широкомасштабним конфліктом у Європі.

У своїй промові Павел нагадав, що під час Другої світової війни через спотворену ідеологію расової переваги були знищені мільйони цивільних, і завдано неймовірних матеріальних збитків.

За його словами, завдяки тим, хто активно протистояв злу, майбутні покоління "могли прожити своє життя спокійно".

Павел охарактеризував як "історичний парадокс" те, що раніше СРСР був невід’ємною частиною союзницької коаліції в боротьбі з агресією, а тепер Росія сама стала країною-агресором та "розв’язала війну на європейському континенті", яка ні в якому разі" не поступається по знищенню людей і матеріальних цінностей в Другій світовій війні.

Чеський президент також зазначив, що пишається тим, що його країна продовжує активно допомагати Україні, яку атакувала Росія.

"Понад два роки ми бачимо щодня, як розвивається конфлікт проти України", - додав він.

З іншого боку, зауважив Певел, переможена нацистська Німеччина "після глибоких роздумів" стала демократичною країною, яка підтримує мир і стабільність у Європі, а також допомагає в ширшому регіоні.

Допомога Чехії для України та ініціатива щодо снарядів

Раніше повідомлялося, що торік президент Чехії Петр Павел заявив про готовність Праги та низки європейських країн передати Україні 800 тис. артилерійських снарядів. Для закупки боєприпасів слід було зібрати необхідні кошти.

Крім Чехії, ініціативу підтримали Німеччина, Данія, Литва, Латвія, Норвегія та інші країни. Майже усі необхідні кошти були зібрані на початку березня.

Додамо, за даними ЗМІ, у рамках чеської ініціативи Україна отримає більше снарядів, ніж очікувалося.