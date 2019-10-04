Російськомовні школи перейдуть на українську мову з наступного року, - МОН

Фото: Ганна Новосад (twitter/bbc)

Школи з мовами іших нацменшин перейдуть на українську у 2023 році

Російськомовні школи в Україні перейдуть на навчання українською мовою у вересні 2020 року. Про це сказала мінстр освіти України Ганна Новосад в ефірі телеканалу "Прямий".

Що стосується шкіл, де навчання проходить мовами меншин, які належать до Європейського союзу, то вони мають перейти на українську мову з вересня 2023 року.

"І тих і тих ми маємо до цього переходу підготувати. Проте в школах, які будуть навчати переважно українською мовою, все одно зберігатиметься можливість вивчати рідну мову чи літературу. Якщо ми говоримо про російську меншину, то це буде окремих предмет, плюс можна буде мати окремі факультативи", - сказала Носовад.

Щодо мовного питання на окупованих територіях Донбасу, то наразі у Міносвіти немає стратегії з цієї теми. За словами Новосад, уряд переважно націлений на вирішення в першу чергу гуманітарних питань.

Нагадаємо, раніше міністр освіти науки України Ганна Новосад заявила, що кошти для підвищення зарплат вчителям можна отримати за рахунок "оптимізації" мережі шкіл. За даними міністра, середня вартість підготовки учня в Україні складає 21 тис. гривень, а в малокомплектних школах вона інколи досягає 100 тис. гривень.

Зазначимо, раніше, представник президента Володимира Зеленського в Верховній раді Руслан Стефанчук заявив, що внесення правок у "мовний закон" не виключено.