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Російська мова не власність Росії, - Зеленський

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Київ, Вівторок 13 липня 2021 12:00
Російська мова не власність Росії, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська мова не є власністю Росії. За його словами, питання мови - це суто політичне питання.

Про це він заявив на форумі "Україна 30", повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію форуму.

Президент розповів, що сперечався з людьми, які говорили, що українськомовні воювали з російськомовними. За його словами, за незалежність України полягло багато російськомовних українців, а питанням мови маніпулює Російська Федерація.

"Російська мова не є власністю Росії. Я так вважаю", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що Москва відкрита для діалогу з Україною. За словами Путіна, Росія готова обговорювати найскладніші питання, але є умова.

Зазначимо, вчора на сайті Кремля опублікували статтю Путіна про Україну.

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