Російська мова не власність Росії, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська мова не є власністю Росії. За його словами, питання мови - це суто політичне питання.

Про це він заявив на форумі "Україна 30", повідомляє РБК-Україна , посилаючись на трансляцію форуму.

Президент розповів, що сперечався з людьми, які говорили, що українськомовні воювали з російськомовними. За його словами, за незалежність України полягло багато російськомовних українців, а питанням мови маніпулює Російська Федерація.

"Російська мова не є власністю Росії. Я так вважаю", - заявив Зеленський.