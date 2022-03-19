Русский корабль идет на дно. России не стоит ожидать счастливого конца

Российская Федерация продолжает отчаянно оправдывать войну в Украине рассказами о "неонацистах" и "угнетении русскоязычного населения". Однако, ей не стоит рассчитывать на счастливый конец.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт представителя Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

"Все более отчаянные мантры министра Лаврова о неонацистах в Украине и угнетение русскоязычного населения для оправдания войны России против Украины означают лишь одно: российский военный корабль идет на дно. Его команда попала в ловушку, и счастливого конца для них не будет",- заявил Николенко.

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