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Російський корабель йде на дно. Росії не варто очікувати щасливого кінця

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Субота 19 березня 2022 18:56
Російський корабель йде на дно. Росії не варто очікувати щасливого кінця Фото: речник МЗС Олег Ніколенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація продовжує відчайдушно виправдовувати війну в Україні розповідями про "неонацистів" й "гноблення російськомовного населення". Однак, їй не варто розраховувати на щасливий кінець.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

"Все більш відчайдушні мантри міністра Лаврова про неонацистів в Україні та гноблення російськомовного населення для виправдання війни Росії проти України означають лише одне: російський військовий корабель йде на дно. Його команда потрапила до пастки, і щасливого кінця для них не буде",- заявив Ніколенко.

Війна Росії проти України триває двадцять чотири дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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