Российские войска ударили "Смерчем" по Авдеевке и Торецку
Российские войска применили в Донецкой области реактивную систему залпового огня "Смерч". Захватчики обстреляли населенные пункты Авдеевка и Торецк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Павла Кириленко.
"Российские войска накрыли Смерчем Авдеевку! К счастью, все снаряды легли рядом с городом, пострадавших нет. Российские оккупанты продолжают наносить удары по Авдеевке, в том числе и авиационным. Под обстрелом также и Торецк. Снаряд попал во двор жилого дома, но не разорвался", - заявил Кириленко.
По его словам, жизнеобеспечение городов поддерживается, несмотря на обстрелы. ДТЭК возобновил поставки электроэнергии к Орловке, Ласточкиного и Желанного. Однако обесточенными остаются Тоненькое, Северное, Водяное и Новоселовка Вторая.
Напомним, российские оккупанты продолжают активно обстреливать город Мариуполь Донецкой области, в частности под обстрелы попало коммунальное предприятие"Коммунальщик".
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