Российские войска ударили "Смерчем" по Авдеевке и Торецку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Павла Кириленко .

"Российские войска накрыли Смерчем Авдеевку! К счастью, все снаряды легли рядом с городом, пострадавших нет. Российские оккупанты продолжают наносить удары по Авдеевке, в том числе и авиационным. Под обстрелом также и Торецк. Снаряд попал во двор жилого дома, но не разорвался", - заявил Кириленко.

По его словам, жизнеобеспечение городов поддерживается, несмотря на обстрелы. ДТЭК возобновил поставки электроэнергии к Орловке, Ласточкиного и Желанного. Однако обесточенными остаются Тоненькое, Северное, Водяное и Новоселовка Вторая.