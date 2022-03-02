ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские войска ударили "Смерчем" по Авдеевке и Торецку

Новина українською →
Донецкая область, Среда 02 марта 2022 17:16
Российские войска ударили "Смерчем" по Авдеевке и Торецку Фото: Авдеевку обстреляли Смерчем (фото t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска применили в Донецкой области реактивную систему залпового огня "Смерч". Захватчики обстреляли населенные пункты Авдеевка и Торецк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Павла Кириленко.

"Российские войска накрыли Смерчем Авдеевку! К счастью, все снаряды легли рядом с городом, пострадавших нет. Российские оккупанты продолжают наносить удары по Авдеевке, в том числе и авиационным. Под обстрелом также и Торецк. Снаряд попал во двор жилого дома, но не разорвался", - заявил Кириленко.

По его словам, жизнеобеспечение городов поддерживается, несмотря на обстрелы. ДТЭК возобновил поставки электроэнергии к Орловке, Ласточкиного и Желанного. Однако обесточенными остаются Тоненькое, Северное, Водяное и Новоселовка Вторая.

Напомним, российские оккупанты продолжают активно обстреливать город Мариуполь Донецкой области, в частности под обстрелы попало коммунальное предприятие"Коммунальщик".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси