Російські війська ударили "Смерчем" по Авдіївці та Торецьку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОДА Павла Кириленка .

"Російські війська накрили Смерчем Авдіївку! На щастя, всі снаряди лягли поряд із містом, постраждалих немає. Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Авдіївці, у тому числі й авіаційних. Під обстрілом також і Торецьк. Снаряд влучив у подвір’я житлового будинку, але не розірвався", - заявив Кириленко.

За його словами, життєзабезпечення міст підтримується, не дивлячись на обстріли. ДТЕК відновив постачання електроенергії до Орлівки, Ласточкиного і Желанного. Проте знеструмленими залишаються Тоненьке, Сєверне, Водяне і Новоселівка Друга.