Російські війська ударили "Смерчем" по Авдіївці та Торецьку
Російські війська застосували в Донецькій області реактивну систему залпового вогню "Смерч". Загарбники обстріляли населені пункти Авдіївка та Торецьк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОДА Павла Кириленка.
"Російські війська накрили Смерчем Авдіївку! На щастя, всі снаряди лягли поряд із містом, постраждалих немає. Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Авдіївці, у тому числі й авіаційних. Під обстрілом також і Торецьк. Снаряд влучив у подвір’я житлового будинку, але не розірвався", - заявив Кириленко.
За його словами, життєзабезпечення міст підтримується, не дивлячись на обстріли. ДТЕК відновив постачання електроенергії до Орлівки, Ласточкиного і Желанного. Проте знеструмленими залишаються Тоненьке, Сєверне, Водяне і Новоселівка Друга.
Нагадаємо, російські окупанти продовжують активно обстрілювати місто Маріуполь Донецької області, зокрема під обстріли потрапило комунальне підприємство "Комунальник".
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