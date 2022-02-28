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"Russian ship - Fuck you". Появился благотворительный NFT-проект в поддержку армии Украины

Автор: Сергей Пышкин

На платформе Opensea появился благотворительный проект в поддержку армии Украины. Все средства будут переданы военным.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Департамента киберполиции.

"Это будут первые NFT против Путина. Все средства собранные от продажи NFT-коллекции будут переданы в поддержку украинской армии и благотворительной помощи Украине", - пишет пресс-служба.

Фото: появился благотворительный NFT-проект в поддержку армии Украины (скриншот)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что международный медиасервис MEGOGO удалил российский контент.

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