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Стефанчук заявил, что его атаковали хакеры

Автор: Сергей Сурепин

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что его атаковали хакеры. Также депутат сообщил о попытках взломать учетные записи членов его семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Руслана Стефанчука в Facebook.

"Начались активные попытки взломать аккаунты всей моей семьи, заблокировать банковские карты, а также другие кибератаки", - сообщил Руслан Стефанчук.

В комментарии РБК-Украина пресс-секратерь Руслана Стефанчука Мария Дейнеко подтвердила информацию о нападении хакеров. Также она добавила, что атака производится с территории Российской Федерации.

Также председатель Верховной рады Украины напомнил пользователям о необходимо соблюдать кибергигиену, осторожность и не доверять случайным сообщениям. Руслан Стефанчук посоветовал сменить пароли, установить двухэтапную идентификацию и применять другие меры информационной безопасности.

Ранее РБК-Украина писало, как украинские мобильные операторы работают над кибербезопасностью.

Также РБК-Украина сообщало, как не стать жертвой хакеров из-за Wi-Fi.

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Руслан Стефанчук