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Стефанчук заявив, що його атакували хакери

Автор: Сергій Сурепін

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що його атакували хакери. Також депутат повідомив про спроби зламати облікові записи членів його сім'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Руслана Стефанчука в Facebook.

"Почалися активні спроби зламати акаунти всієї моєї сім'ї, заблокувати банківські картки, а також інші кібератаки", - повідомив Руслан Стефанчук.

У коментарі РБК-Україна прес-Секретарь Руслана Стефанчука Марія Дейнеко підтвердила інформацію про напад хакерів. Також вона додала, що атака проводиться з території Російської Федерації.

Також голова Верховної Ради України нагадав користувачам про необхідність дотримуватися кібергігієну, обережність і не довіряти випадковим повідомленням. Руслан Стефанчук порадив змінити паролі, встановити двоетапну ідентифікацію та застосовувати інші заходи інформаційної безпеки.

Раніше РБК-Україна писало, як українські мобільні оператори працюють над кібербезпекою.

Також РБК-Україна повідомляло, як не стати жертвою хакерів через Wi-Fi.

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Руслан Стефанчук