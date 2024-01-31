Русифікація молоді та спільне інформаційне агентство. РФ продовжує поглинати Білорусь, - ЦНС

За даними ЦНС, на останньому засіданні “ради союзної держави”, яке відбулось 29 січня у Санкт-Петербурзі сторони вирішили створити новий рупор пропаганди - спільне інформаційне агентство.

Також з важливих рішень є домовленість про інтеграцію ВПК обох країн, прикордонних загонів та “спільний розвиток залізниці”.

"По факту йдеться про роботу ВПК білорусі проти України, поглинання білоруської залізниці російською РЖД та знищення залишків суверенності Білорусі шляхом ліквідації її армії", - пояснили в центрі.

Також на зустрічі досягли домовленості про “координацію” молодіжної політики, тобто подальшу русифікацію білоруської молоді.

Допомога Білорусі у війні

Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Росії у війні проти України, зокрема, розміщує на своїй території російську техніку та війська. Крім того, за даними ЗСУ, росіяни зосереджують на північному кордоні з Україною майже 22 тисячі військових.

Також Білорусь організувала так звані "навчання" з Росією, які тривають з 29 квітня 2022 року.

Крім того, режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка допомагає Росії у депортації українських дітей. Нещодавно США ввели санкції проти Білорусі за допомогу РФ і депортацію українських дітей.

Раніше ми писали, що Росія вербує білоруську молодь до своїх військових вишів.

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