Румынию всколыхнуло землетрясение: толчки ощутили в Одесской области

В Румынии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 балла. При этом подземные толчки ощущались на территории Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Главного центра специального контроля.
"16 января на территории Румынии (район гор Вранча, 125 км от границы с Украиной, на глубине 130 км) зафиксирован подземный толчок магнитудой 4,4", - говорится в сообщении.
По информации сейсмологов, землетрясение распространилось на территорию Одесской области (Измаильский район), однако негативных последствий в результате толчков не было зафиксировано.
Вместе с тем обращений от граждан к спасателям также не поступало.
Напомним, недавно на Закарпатье два дня подряд фиксировали землетрясение. Так, 14 января магнитуда подземных толчков составила 1,3 балла по шкале Рихтера, а днем ранее - 1,5.