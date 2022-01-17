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Румунію сколихнув землетрус: поштовхи відчули в Одеській області

Автор: Марія Кучерявець

У Румунії зафіксували землетрус магнітудою 4,4 бала. При цьому підземні поштовхи відчувалися на території Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Головного центру спеціального контролю.

"16 січня на території Румунії (район гір Вранча, 125 км від кордону з Україною, на глибині 130 км) зафіксовано підземний поштовх магнітудою 4,4", - йдеться в повідомленні.

За інформацією сейсмологів, землетрус поширився на територію Одеської області (Ізмаїльський район), однак негативних наслідків внаслідок поштовхів не було зафіксовано.

Разом з тим звернень від громадян до рятувальників також не надходило.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті два дні поспіль фіксували землетрус. Так, 14 січня магнітуда підземних поштовхів склала 1,3 бала за шкалою Ріхтера, а днем раніше - 1,5.

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