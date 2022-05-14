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Румыния возобновила работу посольства в Киеве

Фото: Румыния возобновила работу посольства в Киеве (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 14 мая, Румыния возобновила работу своего посольства в Киеве после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску в Twitter.

"Очень рад сообщить, что с сегодняшнего дня посольство Румынии в Киеве возобновило свою деятельность на местах. Румыния полностью поддерживает своего партнера Украину в смелой борьбе за свободу", - написал министр.

Отметим, что в середине февраля Румыния эвакуировала из Киева часть дипломатической миссии, а 26 февраля приостановила работу посольства.

Ранее сообщалось, что посольство Германии возобновило свою работу в Киеве.

Кроме того, Греция возобновила работу своего посольства в Киеве.

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