Румыния возобновила работу посольства в Киеве

В субботу, 14 мая, Румыния возобновила работу своего посольства в Киеве после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску в Twitter.
"Очень рад сообщить, что с сегодняшнего дня посольство Румынии в Киеве возобновило свою деятельность на местах. Румыния полностью поддерживает своего партнера Украину в смелой борьбе за свободу", - написал министр.
Отметим, что в середине февраля Румыния эвакуировала из Киева часть дипломатической миссии, а 26 февраля приостановила работу посольства.
Ранее сообщалось, что посольство Германии возобновило свою работу в Киеве.
Кроме того, Греция возобновила работу своего посольства в Киеве.
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