Румыния возобновила работу посольства в Киеве

В субботу, 14 мая, Румыния возобновила работу своего посольства в Киеве после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску в Twitter.

"Очень рад сообщить, что с сегодняшнего дня посольство Румынии в Киеве возобновило свою деятельность на местах. Румыния полностью поддерживает своего партнера Украину в смелой борьбе за свободу", - написал министр.