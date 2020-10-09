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Румыния приостановила авиасообщение с Украиной

Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Румынии приняло решение о приостановлении авиасообщения со странами "желтой" зоны карантина. В этом списке находится и Украина.

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Об этом сообщает румынский телеканал Digi24.

При этом Румыния не будет закрывать авиасообщение со странами Европейского союза, Великобританией, Северной Ирландией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром.

Также для граждан из стран "желтой" зоны будет применяться правило обязательной двухнедельной самоизоляции.

Ранее РБК-Украина писало, что с 7 октября Румыния ужесточила правила въезда для украинцев. Теперь при въезде из Украины необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, а также пройти обязательный 14-дневный карантин.

Также сообщалось, что в столице Румынии Бухаресте местная власть приняла решение закрыть все бары, ночные клубы, дискотеки, казино и игорные залы в связи с увеличением количества новых случаев коронавируса.

Напомним, ранее Казахстан приостановил возобновление авиасообщения с другими странами. А иностранцев обязали предъявлять справки об обследовании на COVID-19. При ее отсутствии пассажира отправляют в стационар на два дня на время тестирования.

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