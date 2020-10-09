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Румунія припинила авіасполучення з Україною

Автор: Игорь Литвиненко

Уряд Румунії прийняв рішення про припинення авіасполучення з країнами жовтої зони карантину. В цьому списку знаходиться і Україна.

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Про це повідомляє румунський телеканал Digi24.

При цьому Румунія не буде закривати авіасполучення з країнами Європейського союзу, Великобританією, Північною Ірландією, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Катаром.

Також для громадян із країн "жовтої" зони буде застосовуватися правило обов'язкової двотижневої самоізоляції.

Раніше РБК-Україна писало, що з 7 жовтня Румунія посилила правила в'їзду для українців. Тепер при в'їзді з України необхідно мати негативний ПЛР-тест на коронавірус, а також пройти обов'язковий 14-денний карантин.

Також повідомлялося, що в столиці Румунії Бухаресті місцева влада прийняла рішення закрити всі бари, нічні клуби, дискотеки, казино та гральні зали у зв'язку з збільшенням кількості нових випадків коронавірусу.

Нагадаємо, раніше Казахстан призупинив відновлення авіасполучення з іншими країнами. А іноземців зобов'язали подавати довідки про обстеження на COVID-19. При її відсутності пасажира відправляють в стаціонар на два дні на час тестування.

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