Румыния поддержит быстрое вступление Финляндии и Швеции в НАТО, - глава МИД

С таким заявлением он выступил на неформальной встрече глав МИД государств-членов НАТО в Берлине.

Как информирует пресс-служба румынского МИД, Ауреску подчеркнул, что присоединение двух государств приведет к более прочному Альянсу, который проявляется через позицию более эффективного сдерживания и консолидированной обороны.

"Глава румынской дипломатии оценил высокий уровень общественной поддержки в это время для вступления в Альянс двух государств и отметил, что Румыния готова поддержать быстрый процесс вступления Финляндии и Швеции", - говорится в сообщении.

Он также отметил, что будущий конкретный вклад двух скандинавских государств в процесс сбалансированной консолидации сдерживания и обороны НАТО на восточном фланге, от Балтийского до Черного моря для Румынии очень важен.

"Министр иностранных дел Румынии подчеркнул, что Румыния считает крайне необходимым, особенно в нынешнем контексте безопасности, сохранять солидарность и союзническое единство. Он выразил надежду, что любые текущие разногласия по кандидатурам двух государств являются временными и могут быть решены путем прямого диалога между соответствующим государством Альянса и двумя кандидатами как можно быстрее, в том числе при поддержке других государств-членов", - добавляют в сообщении.

Напомним, накануне глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна, скорее всего, подаст заявку на членство в НАТО 18 мая. После этого начнутся переговоры.

При этом ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкий народ выступает против вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Однако Анкара готова к обсуждению вопроса.

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