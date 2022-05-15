Румунія підтримає швидкий вступ Фінляндії та Швеції в НАТО, - глава МЗС

З такою заявою він виступив на неформальній зустрічі глав МЗС держав-членів НАТО в Берліні.

Як інформує прес-служба румунського МЗС, Ауреску підкреслив, що приєднання двох держав призведе до міцнішого Альянсу, що проявляється через позицію більш ефективного стримування та консолідованої оборони.

"Глава румунської дипломатії оцінив високий рівень громадської підтримки в цей час для вступу в Альянс двох держав і зазначив, що Румунія готова підтримати швидкий процес вступу Фінляндії та Швеції", - йдеться в повідомленні.

Він також зазначив, що майбутній конкретний внесок двох скандинавських держав у процес збалансованої консолідації стримування та оборони НАТО на східному фланзі, від Балтійського до Чорного моря для Румунії дуже важливий.

"Міністр закордонних справ Румунії підкреслив, що Румунія вважає дуже необхідним, особливо в нинішньому контексті безпеки, зберігати солідарність і союзницьку єдність. Він висловив сподівання, що будь-які поточні розбіжності щодо кандидатур двох держав є тимчасовими і можуть бути вирішені шляхом прямого діалогу між відповідною державою Альянсу та двома кандидатами якомога швидше, в тому числі за підтримки інших держав-членів", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що країна, швидше за все, подасть заявку на членство в НАТО 18 травня. Після цього почнуться переговори.

При цьому раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що турецький народ виступає проти вступу Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу. Однак Анкара готова до обговорення питання.

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