Румыния поддержала смену власти в Молдове

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МИД Румынии в своем заявлении выразило официальную поддержку смене власти в Молдове

Румыния официально поддержала изменение власти в Молдове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Румынии.

Как сообщается, МИД Румынии в своем заявлении выразило официальную поддержку смене власти в Молдове, заявляя о легитимности действий парламента в процессе формирования коалиции и нового правительства.

В заявлении ведомство подчеркнуло, что правящая коалиция и новое правительство было сформировано парламентом, "избранным демократическим путем на выборах 24 февраля".

В этом контексте МИД Румынии отметило, что Румыния как стратегический партнер Молдовы считает, что "в демократическом государстве воля народа, выраженная на голосовании и отражена в политической конфигурации парламента, - это единственное, что обеспечивает легитимный политический процесс, основанный на диалоге".

Также Румыния выразила полную готовность продолжать сотрудничество с Молдовой при условии, что страна будет твердо и последовательно продолжать европейский курс, в том числе внедряя Соглашение об ассоциации с Европейский союзом, а также проводить реформы.

"Румыния также высоко ценит сохранения актуальности позиции Республики Молдова по приднестровскому вопросу, с соблюдением территориальной целостности Республики Молдова в ее международно признанных границах и без нарушения ее проевропейского вектора", - говорится в заявлении.

Напомним, политический кризис в Молдове возник после выборов в феврале, когда партии не успели за три месяца сформировать коалицию и правительства. По истечению срока президент заявил, что имеет право не объявлять новые выборы. После этого Конституционный суд отстранил его от власти, так как тот не выполнил требования Конституции Молдовы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Молдовы Игорь Додон аннулировал указ премьер-министра Павла Филипа о роспуске парламента, считая, что Филип не имеет права исполнять обязанности президента.

Кроме того, президент Молдовы Игорь Додон считает, что на него может готовиться покушение со стороны "дагестанской общины в Одессе". В частности, Додон отметил, что ему в последнее время поступает информация о подготовке покушения.