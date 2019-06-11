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Президент Молдовы заявил о подготовке покушения на него

Новости » В мире    11.06.2019 - 11:38
Президент Молдовы заявил о подготовке покушения на него
Фото: Игорь Додон (dodon.md)

Додон отметил, что ему в последнее время поступает информация о подготовке покушения

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что на него может готовиться покушение со стороны "дагестанской общины в Одессе" (Украина). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NewsMaker.

В частности, Додон отметил, что ему в последнее время поступает информация о подготовке покушения.

"Мне пишут: "Вас заказали дагестанцам через одесского имама, одесскую группировку. Аванс - миллион евро. Всего два. Взяли на контроль". Не знаю, верить или не верить. Вот так у нас работает Демпартия. Я этим буду заниматься. Попрошу коллег извне", - заявил молдавский президент.

Напомним, 7 июля стало известно об избрании парламентом Молдовы нового премьер-министра, лидера партии "Действие и солидарность" Майю Санду. Этот шаг противоречит решению Конституционного суда о роспуске парламента в связи с его неспособностью сформировать правительство. В тоже время военные силы государства объявили о решении не участвовать в политических распрях и запретили доступ гражданских лиц ко всем подведомственным объектам.

Вчера вечером, 10 июня, стало известно о формирование парламентской спецкомиссии, которая займется расследованием хищения более одного миллиарда долларов, вследствие чего обанкротились три крупнейших банка Молдовы. По мнению президента и коалиционного большинства, наступивший политический кризис - результат "оккупации" Молдовы олигархическим режимом Владимира Плахотника.

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