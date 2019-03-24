Румыния перенесет свое посольство в Израиле из Тель-Авива

В воскресенье, 24 марта, премьер-министр Румынии Виорика Денчиле заявила о намерении перенести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, во время выступления перед Американо-израильским комитетом общественных связей в Вашингтоне Денчиле сообщила, что правительство Румынии приняло решение о переносе посольства страны из Тель-Авива в Иерусалим.

"Я как премьер-министр Румынии и правительство, которое я возглавляю, перенесем посольство Румынии в Иерусалим, столицу государства Израиль. Румыния будет оставаться так же верным другом и самым громким европейским голосом в деле поддержки еврейского народа и государства Израиль", - заявила Денчиле.

Напомним, в декабре 2018 года Австралия признала Иерусалим столицей Израиля. Однако, Австралия не переносила свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, вместо этого Австралия откроет в Иерусалиме представительство по вопросам обороны и торговли.

Ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. Также Соединенные Штаты Америки объединили свои посольство и консульство в израильском Иерусалиме.

После этого, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал все страны последовать примеру Соединенных Штатов и перенести свои посольства в Иерусалим.