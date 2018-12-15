Фото: премьер Австралии Скотт Моррисон (из открытых источников)

Австралия пока не будет переносить свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим

Австралия признала Иерусалим столицей Израиля. Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Австралия признает сейчас Западный Иерусалим, где находится Кнессет и многие другие правительственные институты, столицей Израиля", - заявил он.

Вместе с тем, Австралия пока не будет переносить свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, вместо этого Австралия откроет в Иерусалиме представительство по вопросам обороны и торговли.

"Мы с нетерпением ждем перемещения нашего посольства в Западный Иерусалим, когда это будет возможно практически", - добавил премьер.

Напомним, в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля.

"Пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля", - заявлял Трамп.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты Америки объединяют свои посольство и консульство в израильском Иерусалиме.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал все страны последовать примеру Соединенных Штатов и перенести свои посольства в Иерусалим.