США объединяют посольство и консульство в Иерусалиме, - Помпео

Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Также США в своем посольстве создадут новый департамент по делам палестинцев

Соединенные Штаты Америки (США) объединяют свои посольство и консульство в израильском Иерусалиме. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Помпео, планируется достичь значительной эффективности и повысить действенность путем слияния посольства США в Иерусалиме и генерального консульства США в Иерусалиме в единую дипломатическую миссию.

В то же время он отметил, что США в своем посольстве создадут новый департамент по делам палестинцев.

"Решение вызвано нашими глобальными усилиями улучшить эффективность и действенность наших операций", - добавил он.

Отметим, консульство США в Иерусалиме является главной американской миссией по делам палестинцев, которые уже раскритиковали решение об объединении учреждений.

Напомним, в мае 2018 года церемонию открытия посольства Соединенных Штатов Америки, которое решили перенести из Тель-Авива в Иерусалим, посетили представители 33 стран.

На границе Израиля и сектора Газа произошли столкновения в связи с открытием посольства США в Иерусалиме. Сообщалось о гибели более 50 палестинцев в результате столкновений.