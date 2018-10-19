США объединяют посольство и консульство в Иерусалиме, - Помпео

Также США в своем посольстве создадут новый департамент по делам палестинцев
Соединенные Штаты Америки (США) объединяют свои посольство и консульство в израильском Иерусалиме. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
По словам Помпео, планируется достичь значительной эффективности и повысить действенность путем слияния посольства США в Иерусалиме и генерального консульства США в Иерусалиме в единую дипломатическую миссию.
В то же время он отметил, что США в своем посольстве создадут новый департамент по делам палестинцев.
"Решение вызвано нашими глобальными усилиями улучшить эффективность и действенность наших операций", - добавил он.
Отметим, консульство США в Иерусалиме является главной американской миссией по делам палестинцев, которые уже раскритиковали решение об объединении учреждений.
Напомним, в мае 2018 года церемонию открытия посольства Соединенных Штатов Америки, которое решили перенести из Тель-Авива в Иерусалим, посетили представители 33 стран.
На границе Израиля и сектора Газа произошли столкновения в связи с открытием посольства США в Иерусалиме. Сообщалось о гибели более 50 палестинцев в результате столкновений.