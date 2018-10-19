ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

США объединяют посольство и консульство в Иерусалиме, - Помпео

Новости » Политика    19.10.2018 - 11:43
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Также США в своем посольстве создадут новый департамент по делам палестинцев

Соединенные Штаты Америки (США) объединяют свои посольство и консульство в израильском Иерусалиме. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Помпео, планируется достичь значительной эффективности и повысить действенность путем слияния посольства США в Иерусалиме и генерального консульства США в Иерусалиме в единую дипломатическую миссию.

В то же время он отметил, что США в своем посольстве создадут новый департамент по делам палестинцев.

"Решение вызвано нашими глобальными усилиями улучшить эффективность и действенность наших операций", - добавил он.

Отметим, консульство США в Иерусалиме является главной американской миссией по делам палестинцев, которые уже раскритиковали решение об объединении учреждений.

Напомним, в мае 2018 года церемонию открытия посольства Соединенных Штатов Америки, которое решили перенести из Тель-Авива в Иерусалим, посетили представители 33 стран.

На границе Израиля и сектора Газа произошли столкновения в связи с открытием посольства США в Иерусалиме. Сообщалось о гибели более 50 палестинцев в результате столкновений.

Глава Минфина США отменил поездку в Саудовскую Аравию из-за исчезновения журналиста WP
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиконсульствоИерусалим Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь