Румыния отменяет требования о разрешении для украинских перевозчиков

Румыния отменила все требования относительно международных разрешений для украинских перевозчиков. Новое правило начнет действовать уже с 5 апреля.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема.
"В условиях закрытия границ с Российской федерацией это позволит украинским перевозчикам воспользоваться альтернативным маршрутом возврата транспортных средств, грузов и водителей с территории Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана", - пишет Найем.
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