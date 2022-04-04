Румунія скасовує вимоги про дозвіл для українських перевізників

Румунія скасувала усі вимоги щодо міжнародних дозволів для українських перевізників. Нове правило почне діяти вже з 5 квітня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма.
"В умовах закриття кордонів з Російською федерацією це дозволить українським перевізникам скористатися альтернативним маршрутом повернення транспортних засобів, вантажів та водіїв з території Азербайджану, Туркменістану та Узбекистану", - пише Найєм.
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