Румыния объявила 10 российских дипломатов персонами нон грата

"Министерство иностранных дел сообщает, что румынская власть приняла решение объявить персонами non grata на территории Румынии 10 человек, работающих в посольстве Российской Федерации в Бухаресте, учитывая, что их деятельность и действия противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - пишет пресс-служба.

МИД страны вызвал посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина, чтобы довести до сведения решение об объявлении его коллег послами нон грата.

Также страна решительно осудила Россию за преступления, которые она совершила в Буче и других населенных пунктах.