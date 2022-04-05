Румунія оголосила 10 російських дипломатів персонами нон грату

"Міністерство закордонних справ повідомляє, що румунська влада прийняла рішення оголосити персонами non gratae на території Румунії 10 осіб, які працюють у посольстві Російської Федерації в Бухаресті, враховуючи, що їхня діяльність та дії суперечать положенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року", - пише пресслужба.

МЗС країни викликало посла Росії у Бухаресті Валерія Кузьміна, аби довести до відома рішення щодо оголошення його колег послами нон грату.

Також країна рішуче засудила Росію за злочини, які вона скоїла у Бучі та інших населених пунктах.