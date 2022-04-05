RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Румунія оголосила 10 російських дипломатів персонами нон грату

Фото: Румунія оголосила 10 російських дипломатів персонами нон грату (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство закордонних справ Румунії оголосило 10 російських дипломатів персонами нон грату. Засудило окупантів за їх звірства в Бучі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Румунії.

"Міністерство закордонних справ повідомляє, що румунська влада прийняла рішення оголосити персонами non gratae на території Румунії 10 осіб, які працюють у посольстві Російської Федерації в Бухаресті, враховуючи, що їхня діяльність та дії суперечать положенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року", - пише пресслужба.

МЗС країни викликало посла Росії у Бухаресті Валерія Кузьміна, аби довести до відома рішення щодо оголошення його колег послами нон грату.

Також країна рішуче засудила Росію за злочини, які вона скоїла у Бучі та інших населених пунктах.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Словенія поінформувала посла Росії Тимура Ейвазова про скорочення дипломатичного посольства окупанта.

Війна Росії проти України триває сорок один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяРумунія