Румыния начнет вакцинацию бустерной дозой с 28 сентября

Власти Румынии приняли решение начать с 28 сентября вакцинировать граждан бустерной дозой. Сегодня в стране регистрируется увеличение случаев коронавируса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Balkan Insight.

"Власть здравоохранения единогласно приняла решение о введении третьей бустерной дозы, начиная с 28 сентября, для всех людей, у которых прошло более шести месяцев после второй дозы прививки любой из мРНК-вакцин", - заявил Национальный координационный комитет по вакцинации Румынии.

Отмечается, что в стране фиксируют высокий уровень заражения среди людей в возрасте от 30 до 60 лет. Сегодня в Румынии вакцинировано около 5,27 млн человек, что составляет 27,17% от всего населения.

Также в стране начали возвращать ограничительные меры. Например, в Тимишоаре власти ввели комендантский час в выходные, а работа магазинов ограничена до 18:00. Меньшие города ввели еще более строгие правила.

Если случаи заражения продолжат расти - муниципальный комитет по чрезвычайным ситуациям может пересмотреть усиление ограничений.