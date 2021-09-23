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Румунія розпочне вакцинацію бустерною дозою з 28 вересня

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Румунія , Четвер 23 вересня 2021 18:08
Румунія розпочне вакцинацію бустерною дозою з 28 вересня Фото: Румунія розпочне вакцинацію бустерною дозою з 28 вересня (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Влада Румунії прийняла рішення розпочати з 28 вересня щеплення громадян бустерною дозою. Сьогодні в країні реєструється збільшення випадків коронавірусу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Balkan Insight.

"Влада охорони здоров'я одноголосно прийняла рішення про введення третьої бустерної дози, починаючи з 28 вересня, для всіх людей, у яких минуло понад шість місяців після другої дози щеплення будь-якою з мРНК-вакцин", - заявив Національний координаційний комітет з вакцинації Румунії.

Зазначається, що в країні фіксують високий рівень зараження серед людей віком від 30 до 60 років. Сьогодні в Румунії вакциновано близько 5,27 млн осіб, що становить 27,17% від усього населення.

Також в країні почали повертати обмежувальні заходи. Наприклад, в Тімішоарі влада запровадила комендантську годину у вихідні, а робота магазинів обмежена до 18:00. Менші міста запровадили ще суворіші правила.

Якщо випадки зараження продовжать рости - муніципальний комітет з надзвичайних ситуацій може переглянути посилення обмеженнь.

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