Румыния готова разрешить РФ проверить свои базы на наличие наступательных ракет
Румыния заявила о готовности разрешить России проверить свои военные базы. Речь идет, в частности, о наличии на ее территории наступательных ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску в интервью CNN.
"Мы готовы разрешить России проверить, есть ли какие-то наступательные ракеты в Румынии. Их нет, это точно", - сказал Ауреску.
Министр отметил, что Румыния поддерживает ценности Североатлантического альянса, а значит может быть и речи о выводе войск НАТО с территории страны.
Он также добавил, что завтра, 3 февраля министры иностранных дел стран Бухарестской девятки проведут встречу в столице Руминии, чтобы обсудить ситуацию в восточном фланге НАТО.
Во встрече, в частности, примут участие министры иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и Украины Дмитрий Кулеба.
Напомним, по данным Bloomberg, недавно США предложили России проверить есть ли наступательные ракеты на ключевых базах НАТО в Польше и Румынии.
Добавим, Россия провела три раунда переговоров по "гарантиям безопасности" с США, НАТО и ОБСЕ.
В частности, РФ требует, в частности, отказаться от дальнейшего расширения НАТО, в частности за счет Украины, а также отвести стратегические вооружения.