Румунія готова дозволити РФ перевірити свої бази на наявність наступальних ракет
Румунія заявила про готовність дозволити Росії перевірити свої військові бази. Йдеться, зокрема, про наявність на її території наступальних ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Румунії Богдана Ауреску в інтерв'ю CNN.
"Ми готові дозволити Росії перевірити, чи є якісь наступальні ракети в Румунії. Їх немає, це точно", - сказав Ауреску.
Міністр наголосив, що Румунія підтримує цінності Північноатлантичного альянсу, а отже може бути мови про виведення військ НАТО з території країни.
Він також додав, що завтра, 3 лютого міністри закордонних справ країн Бухарестської дев'ятки проведуть зустріч у столиці Румінії, аби абговорити ситуацію у східному фланзі НАТО.
У зустрічі, зокрема, візьмуть участь міністри закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан та України Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, за даними Bloomberg, нещодавно США також запропонували Росії перевірити, чи є наступальні ракети на ключових базах НАТО у Польщі та Румунії.
Додамо, Росія провела три раунди переговорів щодо "гарантій безпеки" зі США, НАТО та ОБСЄ.
Так, РФ вимагає, зокрема, відмовитися від подальшого розширення НАТО, зокрема за рахунок України, а також відвести стратегічні озброєння.