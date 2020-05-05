Румыния 15 мая начнет отменять карантин

Фото: Клаус Йоаганніс (flickr.com/EPP)

Следующий этап смягчения карантинных ограничений начнется с 1 июня

Румыния с 15 мая начнет постепенный выход из карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, а президент страны Клаус Йоганнис не будет настаивать на продлении чрезвычайного положения после завершения его срока действия 14 мая. Об этом говорится в заявлении главы государства, которое размещено на сайте президента.

Как сообщил Йоганнис, он не будет издавать новый указ о продлении чрезвычайного положения, который завершится 14 мая.

"Я не буду издавать новый указ о продлении чрезвычайного положения, и, таким образом, 14 мая - последний день, когда у нас введено чрезвычайное положение. Начиная с 15 мая, чтобы держать эпидемию под контролем, мы войдем в так называемое состояние повышенной готовности. Он обеспечивается специальным законодательством, которое разъясняет, как действовать в случае эпидемии, и мы, к сожалению, все еще находимся в эпидемии COVID-19", - сообщил Йоганнис.

Таким образом в Румынии с 15 мая гражданам больше не придется предоставлять письменное объяснение того, куда они направляются. Кроме того возобновят свою работу парикмахерские, музеи и стоматологии. Разрешаются тренировки, но только для профессиональных спортсменов.

Однако, передвижение между разными городами будет по-прежнему ограничено, а встречи больше трех человек будут по-прежнему запрещены. Маски для лица остаются обязательными в общественном транспорте и в закрытых общественных местах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Румынии нарушителям карантина полиция выписала штрафов на общую сумму 78 млн евро.