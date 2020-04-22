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В Румынии нарушителей карантина оштрафовали уже на 78 млн евро

Новости » Общество     22.04.2020 - 06:55
В Румынии нарушителей карантина оштрафовали уже на 78 млн евро
Иллюстративное фото (УНИАН)

За период с 24 марта до 19 апреля в Румынии составили около 200 тысяч протоколов

От начала карантинных ограничений в Румынии полиция выписала нарушителям штрафов на общую сумму 78 миллионов евро. Об этом передает издание Romania-Insider.

Всего в период с 24 марта до 19 апреля за нарушение карантина, введенного в связи с коронавирусом, румынские правоохранители составили около 200 тысяч протоколов о штрафах.

Минимальная сумма штрафа в Румынии составляет 412 евро, мксимальная - 4 тыс. 120 евро. Сейчас в стране продолжается режим чрезвычайного положения, который был продлен на прошлой неделе.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что кабинет министров планирует продлить карантин в Украине по крайней мере до 11 мая, однако будут определенные смягчения. В Украине ожидается еще два пика коронавируса - в конце апреля и между 3 и 8 мая.

Добавим, один из самых высоких показателей заболеваемости коронавирусом в Украине наблюдается в Черновицкой области, которая граничит с Румынией. Так, по состоянию на вторник, 21 апреля, общая численность инфицированных коронавирусом с момента выявления первого случая на Буковине составляет 1 тысяча 53 человека.

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