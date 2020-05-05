Румунія 15 травня почне скасовувати карантин

Фото: Клаус Йоаганніс (flickr.com/EPP)

Наступний етап пом'якшення карантинних обмежень розпочнеться з 1 червня

Румунія з 15 травня почне поступовий вихід з карантину, введеного через пандемію коронавірусу, а президент країни Клаус Йоганніс не наполягатиме на продовженні надзвичайного стану після завершення його терміну дії 14 травня. Про це йдеться у заяві глави держави, яка розміщена на сайті президента.

Як повідомив Йоганніс, він не видаватиме новий указ про продовження надзвичайного стану який завершиться 14 травня.

"Я не буду видавати новий указ про продовження надзвичайного стану, і, таким чином, 14 травня - останній день, коли у нас введено надзвичайний стан. Починаючи з 15 травня, щоб тримати епідемію під контролем, ми увійдемо в так званий стан підвищеної готовності. Він забезпечується спеціальним законодавством, яке роз'яснює, як діяти в разі епідемії, і ми, на жаль, все ще перебуваємо в епідемії COVID-19", - повідомив Йоганніс.

Таким чином у Румунії з 15 травня громадянам більше не доведеться надавати письмове пояснення того, куди вони направляються. Крім того відновлять свою роботу перукарні, музеї та стоматології. Дозволяються тренування, але тільки для професійних спортсменів.

Однак, пересування між різними містами буде як і раніше обмежене, а зустрічі більше трьох осіб будуть як і раніше заборонені. Маски для обличчя залишаються обов'язковими у громадському транспорті й у закритих громадських місцях.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Румунії порушникам карантинних обмежень поліція виписала штрафів на загальну суму 78 млн євро.