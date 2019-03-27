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В порт Одессы зайдут два корабля НАТО

Новости » Происшествия    27.03.2019 - 22:10
В порт Одессы зайдут два корабля НАТО
Иллюстративное фото (nato.int)

Два корабля из состава второй постоянной военно-морской группы НАТО зайдут в порт 1 апреля

Два корабля из состава второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) зайдут 1 апреля в Одесский морской порт с очередным визитом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Канады в Украине.

Сообщается, что фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" прибудут в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе второй постоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток.

Во время пребывания в Одессе командиры кораблей проведут встречи с военными Вооруженных сил Украины, в том числе ВМС Украины и представителями местной власти, а также будут принимать посетителей на борту кораблей во время открытых для посещений часов.

Напомним, сегодня  Военно-морские силы Украины и Франции провели в Черном море тренировки типа "PASSEX". В ходе тренировки ВМС двух стран отработали взаимодействие в составе отряда кораблей и совместные противоминные действия.

Ранее глава Министерства обороны Украины Степан Полторак заявил, что в 2019 году будет активизировано военно-морское присутствие НАТО в Черном море.

Как писало РБК-Украина, 25 марта в оккупированном РФ Крыму начались масштабные учения воздушно-десантных войск с участием 

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