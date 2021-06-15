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В Румынии зафиксировали самый низкий суточный прирост заболеваний коронавирусом за год

Автор: Даша Харченко

В Румынии в понедельник, 14 июня, зафиксировали 50 новых случаев заражений коронавирусом. Это самый низкий показатель за более чем год.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что за последние недели в Румынии фиксируется резкое снижение заболеваемости коронавирусом. Если в апреле было около пяти тысяч больных ежесуточно, то в июне показатель уменьшился до двухсот.

В Румынии уже сделали около 8,5 миллиона доз вакцин от коронавируса. Всего в стране проживает более 19 млн человек.

Напомним, в Румынии с 1 июня дети в возрасте с 12 до 15 лет могут записаться на прививку от коронавируса.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) разрешило использовать вакцину от коронавируса Pfizer для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Кроме того, с 14 мая в Румынии начали ослаблять карантин. В частности, в стране больше не действует комендантский час, а также жителям страны разрешено не соблюдать масочный режим на улице.

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